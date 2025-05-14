Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.05.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, C.O.(E-27), S.M.A.(E-20), R.Ö.(E-24), O.E.(E-22), A.O.(E-24), A.Q.(E-23) ve M.Ş.G.(E-22) bir taraf olup, diğer taraf olan İ.K.(E-19), Y.K.(E-21) ve D.E.(E-19) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, C.O. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçak ile Y.K.’yi sağ sırt ile sol bel kısımlarından, D.E. ise sol karın kısmından yaralamıştır.

Y.K. ve D.E., kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından D.E. taburcu olurken, Y.K. ise Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Y.K. hariç diğer tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.