Bugün erken saatlerde ABD'nin Teksas eyaletini kasıp kavuran bir dizi orman yangını tahliyelere yol açtı ve binlerce kişinin elektriğini kesti.

Güçlü rüzgarlar, kuru otlar ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yangınları beslerken artan risk nedeniyle bir nükleer silah tesisinin kapatıldı.

Yerel acil durum yetkilileri, bilinmeyen sayıda ev ve yapıların hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.

ABD'nin nükleer silah yapımında bir numaralı tesislerinden biri olan Pantex'in de dün gece faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin Pantex'teki Üretim Ofisi sözcüsü Laef Pendergraft bir basın toplantısında, "Personelimizi, büyük bir dikkatle bölgeden tahliye ettik. Ancak bu senaryolar için eğitim almış, sahada bulunan ve tesis sahasında herhangi bir gerçek acil durumun ortaya çıkması durumunda hazır olan iyi donanımlı bir itfaiye teşkilatımız var" diye konuştu.

Pantex, Amarillo'nun 27,36 kilometre kuzeydoğusunda ve Dallas'ın yaklaşık 515 kilometre kuzeybatısındadır.

1975'ten bu yana ABD'nin atom bombalarının ana montaj yeri olmuştur.

Teksas Valisi Greg Abbott, yangının bin kilometre karelik bir araziye yayılması nedeniyle 60 ilçe için afet ilanı yayınladı.

Yetkililer bölge sakinlerinden cep telefonlarının acil durum uyarılarını açmaları ve derhal tahliyeye hazır olmaları konusunda ricada bulundu.

Bazı yolların her iki tarafında da yangın çıktığını belirten yetkililer, kaynakların son sınırına kadar tüketildiğini ifade etti.