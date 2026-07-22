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Öte yandan, ülke genelinde aşırı sıcaklara bağlı olarak 3 kişi yaşamını yitirdi.

JMA, ülkenin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirerek halka aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Böylece, JMA'nın hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde aşırı sıcaklara karşı halkı uyarmak amacıyla yaptığı ve "acımasız sıcak gün" anlamına gelen "kokushobi" uyarısı, nisanda uygulamaya konulmasının ardından ilk kez ilan edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), orta kesimlerdeki Tajimi, Gujo ve Toyoda kentlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını açıkladı.

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