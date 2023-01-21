Yeşil Barış Hareketi, “300 bin Ağaç Lefkoşa” ve CYENS ile yürüttükleri “CO-FOR-IT” (Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Ağaçlandırma İş birliği) projeleri kapsamında Lefkoşa’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin üst kısmında bulunan ‘Lefkoşa Gençlik Ormanı’nda gerçekleşen fidan dikim etkinliğine, Lefkoşa Gençlik Derneği ve Orman Mühendisleri Odası destek verdi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, söz konusu etkinlikle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

‘Bir fidan da sen dik, mücadelemize ortak ol’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Tel, Lefkoşa Gençlik Ormanı’nın ağaçlandırılmamış kısımlarına fidan diktiklerini ifade etti.

Tel, “İklim krizinin artık ülkemizde de iyiden iyiye hissedilmeye başladığına yeniden vurgu yaparken, kuraklaşma ve iklim değişikliği ile mücadelede ağaçların önemine dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Mevcut orman alanları ve ağaçların korunması için mücadelelerini yükselterek sürdüreceklerini kaydeden Tel, “Ağaçsız tüm orman arazilerinin ağaçlandırılması için önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı hızlandıracağız” açıklamasında bulundu.