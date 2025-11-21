Tel-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Sendika Başkanı Hakan Üredi, Meclis Komitesi’nde de konuşulan Fiber Dönüşüm Protokolü’nü eleştirdi.

Protokolün basit bir altyapı meselesi değil, ülkenin verisinin, iletişiminin ve geleceğinin kimlerin elinde olacağına dair bir "meydan okuma"olduğunu ileri sürenÜredi, bunu "kabul etmeyeceklerini" belirtti.

Kamu varlıklarının siyasi saikle özelleştirilmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Üredi, “Bu ülke borcunu fiber altyapıyla ödemez.” dedi.

KKTC altyapısının bir pazarlık konusu olmadığını kaydeden Üredi, devlet borcu "bahane edilerek" dairenin altyapısının devredilemeyeceğini belirtti.

“Bir şirket zarar edecekse neden bu projeye girer?” diye soran Üredi, bu noktada frekansların kime ait olacağı, verinin kim tarafından yönetileceği, altyapının kontrolü, internetin kimin iznine tabi olacağı sorularının yanıtının önem kazadığını belirtti.

“KKTC’de fiberin sahibi halktır, Telefon Dairesi’dir.” ifadelerini kullanan Üredi, ülkede yerel bilgi, tecrübe ve insan kaynağının hazır olduğunu söyleyeyerek, protokolü “ülkenin kapasitesine hakaret” olarak değerlendirdi.

Üredi, “Tel-Sen olarak pozisyonumuz nettir. Fiber altyapı kamuda kalacak. Regülasyon BTHK’dan alınamaz. Telefon Dairesi devre dışı bırakılamaz. İhaleye çıkmadan yapılan anlaşmalar kabul edilmeyecek. Tekelleşme girişimleri karşısında duracağız. Bu ülkenin Telefon Dairesi altyapısı, herhangi bir şirketin, siyasi yapının, protokolün veya dış baskının malı değildir.” ifadelerini kullandı.

Üredi, Tel-Sen’in gerektiğinde masada ve sahada gerektiğinde ise hukukta buna karşı duracağını belirtti.