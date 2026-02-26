Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Üredi, sendikanın yarın saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Üredi, görüşmede gündemde bulunan protokolün mevcut sorunları ile önem arz eden maddelerinin Cumhurbaşkanı’na detaylı şekilde aktarılacağını belirtti. Son günlerde basında yer alan ve kamuoyunda tartışma yaratan anlaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığının da açık şekilde ifade edileceğini kaydetti.

Tel-Sen’in ülkenin ve vatandaşların hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğu çerçevesinde şeffaflık ilkesini benimsediğini vurgulayan Üredi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önem verdiklerini dile getirdi.

Üredi, gerçekleştirilecek görüşmenin sürece açıklık kazandıracağına ve sağlıklı bir zemin oluşturacağına inandıklarını ifade etti.