Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kabadayılar zanlı J.M'nin “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” suçundan methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 8 Ekim 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa'da, KKTC' de yapılması planlanan bir yatırım işi ile ilgili olarak Danimarka'da sakin N.R (E- 31- Danimarka)’nın, kullanımında bulunan +33***** numaralı WhatsApp hattından Lefkoşa'da sakin S.K isimli kadının kullanımında bulunan +90***** numaralı WhatsApp hattını arayarak yapmış oldukları 7 dakika 32 saniyelik ve yine ayni gün saat 13.40 raddelerinde yapmış oldukları 25 dakika 25 saniyelik WhatsApp konuşmasını S.K’nin izni olmadan kaydedip, Almanya’da sakin S.M isimli başka bir şahsa a WhatsApp üzerinden gönderip ifşa ettikten sonra, S.M’nin bahse konu ses kayıtlarını kendisinin açmış olduğu "The Great Sonay&Daniel" isimli WhatsApp grubunda paylaşarak ifşa ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı J.M 19 Ocak 2025 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını ve akabinde Lefkoşa kaza mahkemesinden işlemiş olduğu suç ile ilgili olarak derdest emri temin edilerek Girne’de tespit edilip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis konu ile ilgili zanlıdan alınan ifadesinde bahse konu ses kaydının kendisine N.R isimli arkadaşı tarafından gönderildiğini zanlının da bu ses kaydını yine müştekinin de bulunduğu “The Great Sonay&Daniel" isimli WhatsApp grubuna gönderdiğini kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak incelenmesi gerek telefon ve alınması gereken ifadeler olduğunu ancak zanlının etki etme olasılığı olmadığı gibi ülkede de turist olarak bulunduğunu göz önünde bulundurarak davası görüşülünceye değin tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsü tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.