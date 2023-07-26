EVKAF devlet hastanesine sürdürdüğü yardımlara devam ediyor.

Yüzlerce vatandaşımıza büyük bir fedakarlıkla sağlık hizmeti veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi’ne EVKAF tarafından telefon şarj ünitesi kazandırıldı.

Hastaneye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına geçtiğimiz senelerde ilki yapılan telefon şarj ünitesine ek olarak yeni bir tane daha hazırlanarak kullanıma sunuldu.

Her zaman toplumsal iyiliğe önem veren EVKAF, sağlamış olduğu dokunuşlarla halka hizmet vermeye devam ediyor.