Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 13.15 sıralarında Karakum'da Ann Eleanor TATTAM'a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen televizyonun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yatak odası içerisinde bulunan eşyalar ile (komodin, yatak, şilte, elbise dolabı, muhtelif kıyafetler, pencere camları, televizyon, uydu alıcısı, klima iç ünitesi, kamera sistemi, perdeler) lavaboda bulunan kalorifer yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor

SON DAKİKA... Kayıp yakınları için uçak ayarlandı!

SON DAKİKA... Kayıp yakınları için uçak ayarlandı!

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