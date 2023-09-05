Kuir Kıbrıs Derneği, hükümeti ve ilgili yetkilileri acil adımlar atmaya çağırarak, eğitim müfredatının toplumsal çeşitliliği yansıtan, laiklik ilkesine saygı gösteren ve çağdaş değerlere sahip çıkan bir şekilde güncellenmesi talebinde bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliği, laiklik ve evrensel değerlerin, genç nesillerin eğitiminde öncelikli olması gerektiği ve geleceği aydınlatan eğitimin bu temel prensiplere sadık kalması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve LGBTİ+ hakları gibi evrensel değerlerin, genç nesillerin yetişirken öğrenmeleri gereken temel prensipler olduğu, bu temel prensiplerin, toplumun daha adil, eşitlikçi ve hoşgörülü bir şekilde bir arada yaşamasına yardımcı olacağı görüşü dile getirildi.

Açıklamada, “Ayrıca eğitim alanında gerçekleştireceğimiz gelecek çalışmalar hakkında bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip edebilir, derneğimize ulaşarak bu değişimin parçası da olabilirsiniz.” ifadelerine de yer verildi.