Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından elektrik fiyatlarına yapılan son zamla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, KIB-TEK'in elektrik fiyatlarını yeniden artırdığına dikkat çekilerek, bayram tatili öncesine denk gelen zammın yaz aylarında artan elektrik tüketimiyle birlikte işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturacağı ifade edildi.

Ticaret Odası’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kıb-Tek elektrik fiyatlarını yine artırdı. Bayram tatili öncesine denk getirilen bu zam, yaz aylarına girmemizle birlikte artan elektrik harcamaları ile birlikte işletmeleri ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir.

Hane halkı da bu zamdan ciddi şekilde etkilenecek ve hayat biraz daha zorlaşmış olacaktır. Elektrik üretimi, dağıtımı ve fiyatlandırması ülkemizin başlıca sorunu haline geleli çok olmuştur.

Her yıl en az iki kez yapılan zamların büyük bir tepki ile karşılanmasına, hane halkının zor günler geçirmesine karşın elektrik sorununun ciddiyetle ele alınmaması kabul edilebilir bir tutum değildir.

KKTC’de ciddi bir enerji sorunu vardır. Bir ada ülkesi olan ve çeşitli siyasi zorluklar yaşayan ülkemizde bu sorunun öncelikli olarak değerlendirilmesi; kısa, orta ve uzun vadeli planlarla kontrol altına alınması; bu planların sürekli olarak izlenerek güncellenmesi kaçınılmaz bir görevdir.

Bu görev, öncelikle hükümetindir. Buna karşın hükümetimiz, enerji planlamalarını bırakınız halkımızla paylaşmayı günübirlik kararlar veya sürprizlerle konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır.

KKTC için düşünülebilecek her projede güneş enerjisinin ve enerji fiyatlarının bundan yararlanarak düşürülmesine öncelik verilmesi, projelendirme süreçlerinde KKTC makamlarının, sivil toplum örgütlerinin ve uzmanlarının da yer alması gerekmektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu bağlamda üzerine düşen görevleri yapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

Enerji sorunu, akaryakıt fiyatlarına bağlı yeni zamlarla çözümlenemez. Enerji sorunu çözümlenmez, maliyet artışları kontrol altına alınmazsa KKTC ekonomisi bir adım ileri gidemez.

Hükümet, ne yapmakta olduğunu veya ne yapmayı düşündüğünü acil olarak halkımızla paylaşmak; hane halkının ve işletmelerin enerji yatırımlarına yol göstermek zorundadır.”