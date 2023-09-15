Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, İstanbul’da düzenlenen ‘10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı’na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kurultay’da Türk diasporasının mensupları, Türk ve yabancı devlet yetkilileri ve iş insanları bir araya geldi ve iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Oda Başkanı Turgay Deniz’e Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş Geliştirme Uzmanı Ayten Dellaloğlu eşlik etti.