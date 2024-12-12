TİKA'nın "Eğitim İçin Tasarla" temasıyla, ilk kez gerçekleştirdiği CezeriFest, 9-12 Aralık'ta Ankara'da düzenlendi.

Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Tanzanya, KKTC ve Ukraynalı katılımcıların yer aldığı festivalde, 54 projenin sunulduğu 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması yapıldı. Yarışmacılar, üç boyutlu yazıcı kullanarak, eğitime katkı sağlayabilecek projeler geliştirdi.

5 jüri üyesinin projeleri değerlendirdiği yarışmada birincilik ödülünü "Kıbrıs - Team Techno Eul", ikincilik ödülünü "Ukrayna Team L&A", üçüncülük ödünü ise "Pakistan Team CTTI İslamabad" kazandı.

Pakistan ekibi, üç boyutlu yazıcı kullanarak araba süspansiyonu ve diferansiyeli modeli oluştururken, Ukrayna ekibi, elektrik akımının üç boyutlu görselleştirilmesini anlatan bir model geliştirdi.

Kıbrıs ekibi de sarkaç gibi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitimlere katkı sağlayacak deney düzenekleri tasarladı.

- "Cezeri ismini dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyoruz"

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, kazananlara ödüllerini takdim etti.

Kayalar, yaptığı konuşmada, "Belirli tematik başlıklar altında bir teknoloji yarışması olarak her yıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüz CezeriFest'in ilkini bugün başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Robotların babası" olarak anılan mucit İsmail El Cezeri'den ismini alan organizasyonun, TİKA'nın vizyonunu ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik birikimini dünyaya taşıma misyonunu yansıttığını vurgulayan Kayalar, El Cezeri'yi İslam dünyasının yetiştirdiği en kıymetli bilim insanlarından biri olarak tanımladı.

Kayalar, "Cezeri ismini Güney Afrika'dan Moğolistan'a, Bosna Hersek'ten Bangladeş'e kadar 20'ye yakın ülkede açtığımız Cezeri Lab'ler ve 10'a yakın ülkede hayata geçirdiğimiz Cezeri Studio'lar aracılığıyla dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de üretilen cihazlar ve laboratuvar altyapılarının, gençlerin üç boyutlu tasarım, modelleme, robotik ve mekatronik alanlarında yetkinlik kazanmasını sağladığını söyleyen Kayalar, CezeriFest kapsamında düzenlenen 3D Tasarım ve 3D Baskı Etkinliği Yarışması'na katılan projelerin, sadece teknik bir başarıyı değil, aynı zamanda yaratıcı düşünceyi, sürdürülebilirliği ve eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çözümleri de temsil ettiğini vurguladı.

İstanbul Cezeri Müzesi'nin eserlerinden oluşan bir serginin düzenlendiği festivalin kapanış programında, büyük ölçekli teknoloji laboratuvarı Cezeri Lab'ın ve daha küçük ölçekteki Cezeri Studio'nun tanıtım videoları da gösterildi.