Grev süresince, sendikanın örgütlü bulunduğu kamu sağlık birimlerinde, acil servisler, yoğun bakım üniteleri, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç, tüm sağlık hizmetleri durdurulacak.

Tıp-İş, bugün saat 10.00’da, Mağusa Devlet Hastanesi’nde grev süreci ve güncel gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapacak.

Cuma günü greve giden Tıp- İş, Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir uzlaşma iradesi ortaya konmadığı ve sorunlara yönelik somut bir çözüm adımı atılmadığı gerekçesiyle grevi bugün de sürdürme yönünde karar aldığını açıklamıştı.