Türkiye’nin en büyük Gençlik ve Spor Kuruluşu olma özelliğine sahip Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu, 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı için ölüm yıl dönümü olan 8 Şubat’ta anma mesajı yayımlandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Sekreteri Murat Uygur Yönetim Kurulu Adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında, “KKTC Vatandaşı iş İnsanı sayın Hali Falyalı hayatta olduğu zamanlarda KKTC de Gençlik ve Sportif faaliyetlere organizasyonlara maddi ve manevi destekler veren hayırsever saygın bir iş insanıydı Murat Uygur Halil Falyalı’yı ölüm yıl dönümü münasebetiyle rahmetle ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.