Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne 6 bin 61 TL 80 kuruş para cezası kesildi. Polisin yasal işlemlerinin ardından, söz konusu yola dökülen beton atıklarının ilgili şirket tarafından temizlenmesi sağlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Büyükkonuk–Kaplıca Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir beton mikseri şoförünün, araçla ilerlediği sırada yol boyunca mikser içerisindeki beton artıklarını yola döktüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri harekete geçti.

