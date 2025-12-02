KKTC genelinde 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 50 trafik kazası yaşandı. Kazaların 16’sı yaralanmayla, 34’ü ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 22 kişi çeşitli düzeylerde yaralandı.

Polis raporuna göre kazaların başlıca sebepleri şunlar olarak kaydedildi:

Süratli araç kullanmak: 13

Dikkatsiz sürüş: 11

Kavşakta durmamak: 10

Yakın takip: 7

Diğer etkenler: 9

Kazalar sonucunda toplam 2.122.075 TL maddi hasar oluştu. İlçelere göre dağılım ise şöyle:

Lefkoşa: 16

Girne: 16

Gazimağusa: 9

Güzelyurt: 6

İskele: 3

Aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise toplam 21.864 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2.847 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Başlıca tespit edilen trafik ihlalleri şunlar:

Sürat: 940

Mobil araç ile tespit edilen sürat: 116

Tehlikeli sürüş: 21

Dikkatsiz sürüş: 19

Ruhsatsız araç kullanmak: 400

Ehliyetsiz araç kullanmak: 16

Alkollü araç kullanmak: 62

Emniyet kemeri takmamak: 45

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 163

Trafik ışıklarına uymamak: 7

Muayenesiz araç kullanmak: 163

Sigortasız araç kullanmak: 87

İzinsiz yolcu veya eşya taşımak: 25

Cam filmi, ışık ve motosiklet kuralları ihlalleri: 87

Diğer 777 suç

Denetimler sonucunda 367 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü tutuklandı.