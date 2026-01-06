Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, aynı tarihte ülkeye ithal edilen 240 adet SMA Optipro 400 gr (Lot No: 52660346AD) ürünün ise Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir amaçlı satışının durdurulması kararı alındığını duyurdu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, basında yer alan, dünya genelinde satışı yapılan Nestlé markasına ait bazı SMA bebek mamalarının toksin şüphesiyle geri çağrıldığına ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Söz konusu lot numaralarının Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nestlé firmasının açıklaması ve ülkemize ilgili ürünleri ithal eden şirketle yapılan görüşmeler ve evrakların incelenmesi sonucunda, piyasada mevcut satılmakta olan ilgili marka mamaların halk sağlığı açısından herhangi bir sakınca taşımadığı anlaşılmıştır.

Ancak aynı tarihte ülkemize ithal edilen 240 adet SMA Optipro 400 gr (Lot No: 52660346AD) ürünü için, tamamen tedbir amaçlı olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından satışı durdurma kararı alınmıştır. Söz konusu ürünler piyasaya sürülmemiştir.

İlgili ürünler Bakanlığımızın denetim ve gözetimi altındadır. Süreç, halk sağlığının korunması önceliğiyle yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm kontroller sürdürülmektedir.”