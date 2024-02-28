Sinema oyuncusu Tolga Savacı kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.

Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı.

Şarkıya benzeyen balina seslerinin gizemi çözüldü Şarkıya benzeyen balina seslerinin gizemi çözüldü

Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.