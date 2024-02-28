Sinema oyuncusu Tolga Savacı kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.
Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı.
Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Sinema oyuncusu Tolga Savacı kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.
Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı.
Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.
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