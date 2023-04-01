Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) yeni Başkanı Bekir Beksan Akandere, başkan seçilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Akandere, “Ümit ederim ki toplu taşımacılığın her kademesinde hem sektörde hizmet edenlere hem de empati yaparak sektörden hizmet alma beklentisi olan halkımıza insanımıza adil, kalıcı, kullanılabilir, verimli ve bütünleştirici projelerle toplu taşımacılık adına katkı sağlayabiliriz” dedi.

“Sorgulayan, araştıran, tepki koymaktan çekinmeyen, değişime ve gelişime açık bir dönem olacak” ifadelerini kullanan Akandere, “Her şey kullanılabilir bir toplu taşımacılık için…” açıklamasını yaptı.

Akandere ayrıca, başkanlık görevini kendisine devreden Menteş Aytaç’a teşekkür etti, yeni yönetimde görev alanlara ise başarılar diledi.