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Patates Üreticilerimize saygı ile duyurulur.

Güzelyurt bölgesinden patates teslim eden üreticilerimizin ödemeleri, Kurumumuzun Güzelyurt şubesinden, Yeşilköy bölgesinden patates teslim eden üreticilerimizin ödemeleri ise Kumyalı şubesinden yapılacaktır.

Kurumumuza ürün veren üreticilerimiz, ikametgahlarına en yakın Kurum şubelerinden ödemelerini alabileceklerdir.

Toprak Ürünleri Kurumu na İlkbahar Ürünü Patates teslim eden üreticilerimizin ödemeleri 11 Temmuz 2023 Salı günü yapılacaktır.

Bir haftada 84 trafik kazası meydana geldi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Bir haftada 84 trafik kazası meydana geldi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

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