Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

Bir haftada 84 trafik kazası meydana geldi, 4 kişi yaşamını yitirdi Bir haftada 84 trafik kazası meydana geldi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Toprak Ürünleri Kurumuna İlkbahar Ürünü Patates teslim eden üreticilerimizin ödemeleri 11 Temmuz 2023 Salı günü yapılacaktır.

Kurumumuza ürün veren üreticilerimiz, ikametgahlarına en yakın Kurum şubelerinden ödemelerini alabileceklerdir. 

Güzelyurt bölgesinden patates  teslim eden üreticilerimizin ödemeleri,  Kurumumuzun Güzelyurt şubesinden, Yeşilköy  bölgesinden patates teslim  eden üreticilerimizin ödemeleri  ise  Kumyalı şubesinden yapılacaktır.

Patates Üreticilerimize saygı ile duyurulur.