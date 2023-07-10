Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:
Toprak Ürünleri Kurumuna İlkbahar Ürünü Patates teslim eden üreticilerimizin ödemeleri 11 Temmuz 2023 Salı günü yapılacaktır.
Kurumumuza ürün veren üreticilerimiz, ikametgahlarına en yakın Kurum şubelerinden ödemelerini alabileceklerdir.
Güzelyurt bölgesinden patates teslim eden üreticilerimizin ödemeleri, Kurumumuzun Güzelyurt şubesinden, Yeşilköy bölgesinden patates teslim eden üreticilerimizin ödemeleri ise Kumyalı şubesinden yapılacaktır.
Patates Üreticilerimize saygı ile duyurulur.