Töre, burada yaptığı konuşmada “Ne mutlu Türküm diyene” birleştiklerini söyleyerek bir ve birlikte olduklarını belirtti.

Çırpınırdı Karadeniz türküsünün sözlerini anımsatan Töre, Karadeniz Bölgesine gittiğini ve çok güzel anılarla döndüğünü ifade etti.

“Çünkü, orası da sizin vatanınız, burası da sizin vatanınız” diyen Töre, Mehmetçik ile mücahidin bu topraklarda birlikte kan ve can verdiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türkünün güvenliğinin sağlanması için Karadeniz’den Doğu Anadolu’ndan Anavatanın bir çok bölgesinden Mehmetçiğin adada mücadele verdiğini vurgulayan Töre, 96 yıl sonra beklenen Türk askerinin 1974 Temmuz’unda geldiğini kaydetti.

Büyük Türk milletinin evlatları olarak artık ayrılmak olmayacağını belirten Başkan Töre, “Hep birlikte Türk Milletiyiz” dedi.

Hiç kimsenin adaya ne zaman geldiğine bakılmaksızın ayrım yapamayacağına işaret eden Töre, dün ve bugün gelenlerin Türk milletinin şerefli üyeleri olduğunu söyledi.

Kendileri için ne Avrupa Birliği ne de Güvenlik Konseyinin büyük olduğunu ifade eden Töre: “Bizim için en büyük Türkiye’dir” dedi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü anımsattı.