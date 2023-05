Töre bu çerçevede ilk ziyaretini Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yaptı.

Burada Müdür Hüseyin Kadir Çete tarafından karşılanan ve Polis kıtasını selamlayan Başkan Töre, görevli polislere de ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaret ile ilgili konuşan Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Başkan Töre tarafından yapılan ziyaretin çalışma motivelerini arttırma adına kendilerine büyük bir moral verdiğini belirterek, Gazimağusa halkının huzur ve güvenliği için 24 saat görevde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, tarihsel süreçte Mağusa şehrinin büyük bir müdafaa yaptığını anımsatarak Gazi unvanı aldığını söyledi.

Polis teşkilatının, geçmişten bugüne mücadelenin bir parçası olduğunu ifade eden Töre, polise her zaman güvendiklerini ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Hükümet, Meclis ve tüm idari makamların halkın mutluluğu ve huzuru için gayret gösterdiğine vurgu yapan Töre, polisin varlığının her zaman kendilerine güç kattığını söyledi.

Töre, polis sayısının artırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının polisin elini güçlendireceğine inandığını belirtti.

GAZİMAĞUSA KAYMAKAMLIĞI’NA ZİYARET…

Töre, temasları kapsamında Gazimağusa Kaymakamlığını da ziyaret ederek Kaymakam Özden Keser ile bir araya geldi.

Başkan Töre’yi milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı devlet adamı olarak gördüklerini ifade eden Kaymakam Keser, göreve atanmasının ardından yapılan bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gazimağusa’nın büyük bir şehir olduğuna değinen Keser, görev ve sorumluluğunun bilinciyle Mağusa’ya ve halkına güzel şeyler kazandırmak istediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de burada yaptığı konuşmada KKTC’nin kendilerini için vazgeçilmez milli bir devlet olduğunu belirterek milli ve manevi değerlerin geleceğe taşınmaması durumunda milli devleti de ayakta tutmanın mümkün olamayacağını söyledi.

Bir milli davanın esasının toprak ve nüfus olduğunu belirten Töre, ekonomik olarak da iyi bir noktaya gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Töre, Kaymakam Keser’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Gazimağusa halkına en iyi hizmeti vereceğine inanç belirtti.

GAZİMAĞUSA İTFAiYE ŞUBESİ…

Töre, bir sonraki ziyaretinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Şubesi’ni de ziyaret etti.

Burada İtfaiye Müfettişi Hasan Doğaç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Töre’ye çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET…

Başkan Töre, Gazimağusa temaslarının sonunda Kıbrıs Batı Üniversitesi’ni de ziyaret etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı ziyarette yaptığı konuşmada 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve 1000 civarında öğrencileri bulunduğunu belirterek yakın bir zamanda daha büyük ve geniş bir kampüste hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Töre de konuşmasında KKTC’de 22 üniversitenin aktif durumda olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, her geçen gün büyüyen ve güçlenen üniversitelerle gurur duyduklarını söyledi.

KKTC’nin daha çok öğrenciyi ağırlayabileceğini, gerek tarihi ve doğal dokusu gerek ise iklimi ile tercih nedenleri arasında olması gerektiğini belirten Töre, Üniversiteye çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Töre’ye ziyaretlerinde Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.