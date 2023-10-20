Denizli’de temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Ocakları Derneği tarafından organize edilen “Yavru vatandan Türk dünyasına bakış” isimli söyleşiye katıldı.

Denizli’de ikamet eden Kıbrıs gazilerinin de izlediği söyleşide Töre’ye “Türk dünyasına hizmet ödülü” de takdim edildi. Söyleşide KKTC’nin İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan açıklamaya göre, Töre söyleşideki konuşmasında Denizli’de bulunmaktan ve Denizli insanını tanımaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek şehrin ekonomik gelişimi ve kültürel değerleri ile bir marka olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Anavatanın her bir köşesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Töre, her zaman kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.

Kıbrıs Türklerinin yüce Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Töre, KKTC’nin de milli bir devlet olarak Türklük dünyasına mensup herkesin devleti olduğunu kaydetti.

Adada geçmişte yaşanan acı dersler ışığında Kıbrıs Türkünün tek güvencesinin Anavatan Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olduğuna işaret eden Töre, bundan rahatsız olan bazı çevrelerin askeri adadan çıkarmak ve Türkiye ile ilişkilerin geriletilmesi için uğraş verdiğini dile getirdi.

Töre, her zaman uyanık olmak gerektiğini Türk milletinin birliğine ve dirliğine karşı oluşacak tehlikeleri dim dik ayakta durarak bertaraf etmek gerektiğini söyledi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği insanlık dışı saldırılar karşısında BM Güvenlik Konseyi ve bazı Uluslararası kuruluşların takındığı tavrın bir izahatı olamayacağını ifade eden Töre, aynı BM’nin Kıbrıslı Türklerin uğradığı saldırılara karşı da misyonunu yerine getiremediğini hatırlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü anımsatan Töre, Uluslarası diplomaside yaşanan gelişmeler ışığında Türk Birliğinin her zaman güçlü bir şekilde ayakta durmasının öneminin ortaya çıktığını dile getirdi.

Gazilere de hitap eden Başkan Töre, onların verdiği mücadele, mücahitlerin direnişi ve şehitlerin canları sayesinde bugün Kıbrıs Türkünün güvenlik içerisinde yaşadığını ve devlet sahibi olduğunu vurguladı.

Başkan Töre, Denizli temasları çerçevesinde Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ve Kıbrıs gazilerinin kabirlerini ziyaret etti.

Töre burada kabirlere çiçekler koyarken, din görevlisi tarafından da dualar okundu.

Denizli Ticaret Odasını da ziyaret ederek Oda Başkanı Uğur Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Töre, ildeki ticari faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Töre, Denizli’nin Buldan ilçesini de ziyaret ederken kendisine İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Şevik eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin Denizli temaslarını tamamlayıp yarın Antalya üzerinden ülkeye dönmesi bekleniyor.