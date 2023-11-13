CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Tufan Erhürman'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Meclis'in demokratik bir şekilde idare edildiğine vurgu yapan Töre, 'burası Demokrasinin beşiğidir ve ben bunu asla göz ardı etmem' dedi. Özellikle muhalefetin memnuniyet getirmesi için onlara ekstra tolerans gösterdiğini belirten Töre, Meclis'te bir takım uygulamalarda başkan olması nedeniyle, kullandığı yetkileri olduğunun altını çizdi.

"Hayır sen bunu divana götürmeliydin' yaklaşımına saygı duyduğunu belirten Töre, kendisinin asla demokrasiyi ihlal etmediğini kaydetti, Erhürman'ın 'sen kralsın' söylemlerini geri iade ettiğini söyledi.

'Meclis'i demokratik bir şekilde yönetmek için elimden gelenin fazlasını yapıyorum' diyen Töre, 'meclis genel Sekreterliği'ne ita amirliği vermedim, sebepleri bendedir" diye konuştu.