Töre, burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, TİKA’nın yapmış olduğu program ile de sevgi ve dayanışmanın arttığını belirtti.

Huzur ve mutluluğun kaynağının inanmak olduğunu ifade eden Töre, Ramazan ayı ile birlikte ibadetlerin doruğa çıktığını söyledi.

Çok zor yıllardan geçerek milli bir devlet kurduklarını dile getiren Töre, “Daha güçlü ve huzurlu bir ülke yaratmak hepimizin görevidir” dedi.

İftar programına 10 engelli derneği 430 üyesi ile birlikte katıldı.

Program ney ve şarkı dinletisinin ardından sona erdi.