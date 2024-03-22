Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre programda yaptığı konuşmada, Türk askerinin adada olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Mehmetçik Kıbrıs’tadır ve biz bundan mutluyuz. Türkiye ve Türk dünyası ile birlikteyiz. Bunlar bizim motivasyonumuzu artırıyor” dedi.

Rumların Kıbrıs'ı, Girit adasına çevirmek istediğini belirten Töre, KKTC’nin tanınması yönündeki beklentisini dile getirdi ve “Aldanmak yok, yanılgıya düşmek yok, aksi halde Kıbrıs 12 adadan sonra 13’üncü ada olur" dedi.

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adadaki temaslarını da değerlendiren Töre, “Kıbrıs’ta zemin olup olmadığını araştırıyor. 6 ay içerisinde bir rapor sunacak. Dolayısıyla Kıbrıs’ta zemin var mı yok mu, buna bakılacak. Kaç tane temsilci gelip geçti. Ortak bir zemin bulma ihtimali sıfırdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin bölgede sözü dinlenir bir ülke haline geldiğini belirterek, "Rum ve Ermeni ikilisinin halen Türkiye’ye düşmanlık beslediğini" kaydetti.