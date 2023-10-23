Töre’yi Ercan’da T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik ve Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı karşılarken kendisine bilgiler verildi.

Töre, burada yaptığı açıklamada yeni Havalimanının KKTC’ne dev bir yatırım olduğunu ve marka haline geldiğini söyledi.

Yapılan yatırımın KKTC’nin önünü açacak bir yapı olduğunu ifade eden Töre, zaman zaman yapılan bazı eleştirilerin bu yatırımı görmezden gelmek anlamına geldiğini belirtti.

Konuşmasında Anavatanın desteğinin önemine vurgu yapan Töre, Ercan Havalimanı’nın çağdaş görünümü ve altyapısı ile dünyaya açılma noktasında olduğunu kaydetti.

Uçuşların daha da artacağına olan inancını dile getiren Töre: “Gelecek KKTC’nin olacak” dedi.