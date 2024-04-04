Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, Cellatoğlu’nu göreve seçilmesinden dolayı kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Konuşmasında, KKTC’deki üniversitelerin vazgeçilmezleri olduğunu kaydeden Töre, kaliteye ve bilimsel çalışmalara önem veren üniversiteler istediklerini söyledi.

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YÖDAK üyesi Prof.Dr. Akın Cellatoğlu da konuşmasında, bilgi ve deneyimlerini  görev süresi boyunca en iyi şekilde yansıtacağına olan inancını dile getirerek, Kurulu daha ileriye taşıma hedefiyle çalışacaklarını vurguladı.