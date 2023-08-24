Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bugün yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterdi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, Töre’nin “Birleşik Kıbrıs, federal Kıbrıs, birlikte yöneteceğiz diyorlar, bir yol konusunda bile anlaşılamıyor. Demek ki Kıbrıs sorunu konusunda herhangi bir uzlaşı veya anlaşma beklemek büyük bir ahmaklık oluyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandığı açıklamasını okudu.

Akansoy, “Sayın Başkan bu konu şu anda bütün Web TV’lerde, yarın da büyük ihtimalle yazılı basında yer alacak bir konudur. Sizden ricam bu konuyla ilgili sözünüzü geri çekmeniz ve özür dilemenizdir. Eğer bu yönde bir geri çekme durumunuz söz konusu olmazsa bu sözü size iade etmek zorunda kalacağız” dedi.

Meclis Başkanı Töre, özür dilemesini bekleyen Akansoy’a “Devam edin. Benim söylediğimde kişileri hedef alan bir şey yok. Parti ismi de kullanmadım” diye konuştu.

Töre’nin özür dilemeyi reddetmesinin ardından Akansoy ise şöyle konuştu:

“Sayın Zorlu Töre kendisi gibi düşünmeyen insanlara rahatlıkla ‘ahmaklık’ basabiliyor. Meclis Başkanı sıfatı ile böyle bir görüşü ortaya koyması Kıbrıs Türk toplumu ve Meclis açısından büyük bir talihsizliktir. Demokrasiyi hazmedemeyen, farklı görüşleri benimseyemeyen, farklı görüşlere saygı duyamayan, farklı görüşlere saygı duyma becerisini gösteremeyen bir Meclis Başkanının burada bulunması hepimiz için üzüntü vericidir. Kıbrıslı Türkler bu ve benzeri yöneticileri hak etmiyor... Kendisine sözü iade ettiğimizi ifade etmek istiyorum.”