Tasarı ile ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, hükümetin hızla enflasyon muhasebesini gündeme alıması gerektiğini vurguladı.

Toros, yatırım ikliminin iyileştirilmesi için söz konusu değişikliğin yeterli olmadığına da dikkat çekti.

Yatırım indirimi oranının yüzde 20 olduğunu hatırlatan Toros, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor. KDV indirimi bu ortamı iyileştirmek için yeterli değildir aynı amaca hizmetle enflasyon muhasebesinin de ivedi gündeme alınıp ilgili tüm teknik çalışmaları yapıp uyutulamaya geçilmelidir"

Toros'un konuşmasının ardından yasa oylamaya geçildi. Yasa 37 kabul ile oybirliği ile Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.