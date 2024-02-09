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Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Torununun ise olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Ekipler olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Holguin'i kabul etti

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise tramvay altında sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torununu kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan, Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.

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