Hakkında 2007 yılından bu yana uluslararası tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edildi.

2005 yılından bu yana adına ulusal tutuklama emri çıkarılmış Kürşat, yılbaşı gecesi İstanbul'dan geldiği Roma'da, İtalyan savcıların 2007'den bu yana yürürlükte olmayan Avrupa tutuklama emrini infaz etmesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkemede Güney Kıbrıs'a iade edilme kararına itiraz eden Kürşat, 2 Şubat'ta tutumunu değiştirerek, avukatları aracılığıyla Güney Kıbrıs'a iadesine razı olduğunu açıklamıştı.

Kürşat, "komplo suçları", "sahte beyanlarla gasp", "örtbas etme suçlarının" yanı sıra "araziyi yasa dışı bulundurma ve kullanma" suçlarından soruşturuluyor.