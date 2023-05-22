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Tosunoğlu, ülkede birikmiş sorunların çok fazla olduğuna vurgu yaparak hükümetin bu yönde bazı girişimlerinin olduğunu fakat biriken sorunların da topyekûn kaldırdığını söylemenin mümkün olmadığını belitti.

"Birikmiş en büyük sorunlardan bir tanesi satın alma gücünün düşük olması" diyen Tosunoğlu, yoksulluk sınırının içerisinde insanların var olmasının temel bir sorun olarak önlerinde durduğunu söyledi. Tosunoğlu, "Ülkede eğer yoksulluk sınırında yaşayan insanlar varsa bunun temel bir sorun olduğunu görerek ona göre politikalar üretilmesi gerekiyor" dedi.

"HÜKÜMET ADIM ATMIYOR"

Henüz hükümetin veya devletin bu yönde adım attığını söylemenin mümkün olmadığının altını çizen Tosunoğlu, gerekli adımları Maliye Bakanlığı'nın temel gelirlerini artıracak unsurları geliştirip bu yönde ülkenin sosyal devlet varlığının iyi bir noktaya çıkartılması gerektiğini vurguladı.

Bu noktada çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tosunoğlu, alım gücünü yukarı çekmek için kredi kooperatifi gibi bir sistem kurmaya çalıştıklarını fakat hükümetin büyük bir ortağının kendilerine tavır ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Hükümete karşı elbette ki sorumluluklarımız var" diye konuşan Tosunoğlu, yaptıkları çıkışların yıkıcı olmaktan çok yapıcı eleştirilerle hükümeti doğru noktaya getirmek için olduğunu söyledi. Tosunoğlu, "Biz hiç bir zaman yıkıcı bir talep içerisine girmeyi uygun görmeyiz" dedi.

"İLK EVİM PROJESİ BU RAKAMLARLA HAYAL ÜRÜNÜ"

"İlk Evim Projesi bu rakamlarla hayal ürünü" diyerek eleştiride bulunan Tosunoğlu, ülkedeki en düşük fiyatlı konutun 60-70 bin civarında olduğuna işaret etti. Tosunoğlu, İlk Evim Projesi’nde sunulan rakamın konut alımı için yetersiz kalacağını ifade etti.

Konut kredisi yerine gençlere destek kredisi ismiyle açıklanmasının daha doğru olacağını dile getiren Tosunoğlu, şu sözlerle devam etti.; "Gençlerimizin konuta ihtiyacı var. Ülkedeki en temel sorunların birisi barınma sorunudur. Hükümetler gençleri ülkede tutmak zorundadır. "

İlk Evim Projesi'nin daha iyi bir yapıya kavuşması ve ona göre de açıklanması taraftarı olduklarını belirten Tosunoğlu, "Evet bir başlangıç fakat yeterli bir durum arz etmeyecektir " dedi.