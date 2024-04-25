Tozun ülkede 4-5 gün daha hava kirliliği yaratması beklenirken, dün Güzelyurt ve Çamlıbel’de 49 yılın en sıcak nisanı yaşandı.

-Ortadoğu’daki birçok ülke tozun etkisinde

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, hava kirliliğine neden olan toz ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Üst atmosferdeki kuvvetli hava akımlarının Kuzey Afrika üzerinden toz taşımaya devam edeceğini belirten Güneş, “Toz taşınımı cumartesi günü biraz hafifleyecek ama pazar yeniden artacak. Tozlu havanın 4-5 gün daha etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Toz zerreciklerinin geniş bir alanda etkili olduğunu da ifade eden Güneş, Yunanistan, Türkiye gibi Ortadoğu’daki birçok ülkenin bu durumdan etkilendiğini kaydetti.

-“Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor… Sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerinde”

Önümüzdeki günler için yağış beklentisi olmadığını belirten Sinan Güneş, sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

Hava sıcaklığının dün Güzelyurt’ta 39,6, Çamlıbel’de 36,5 derece olduğunu kaydeden Sinan Güneş, 1974’ten bu yana nisan ayında böyle bir sıcaklık kaydedilmediğini ifade etti.

“Güzelyurt’ta ve Çamlıbel’de 49 yılın rekoru kırıldı” diyen Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, önünüzdeki 4-5 günde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.