Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Gergin geçen maçın ardından sarı lacivertli futbolcular, sahanın ortasında galibiyeti kutlarken, ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE 3 SAAT SONRA STATDAN AYRILDI

Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile, otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.

Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.