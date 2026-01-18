Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada Petkovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 44. dakikada Augusto ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bordo-mavililer, 90+1. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan ve puanını 38 yapan Trabzonspor, üçüncü sırada yer aldı. Altı maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kocaelispor ise 23 puanla dokuzuncu basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kocaelispor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.