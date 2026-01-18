Başbakan Ünal Üstel, Rum Dışişleri Bakanı’nın Avrupa Komisyonu üyeleri önünde Türkiye Cumhuriyeti’ni “işgalci” olarak nitelendiren ifadelerine sert tepki gösterdi. Üstel, söz konusu açıklamaların tarihi gerçekleri çarpıtan, uluslararası hukuku yok sayan ve siyasi provokasyon niteliği taşıyan söylemler olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Başbakan Üstel, Rum tarafının yıllardır sürdürdüğü tek yanlı ve mesnetsiz dilin Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkı sağlamadığını belirterek, bunun adadaki fiili ve hukuki gerçekleri inkâr etmeye yönelik başarısız bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki varlığının 1960 Garanti Antlaşmaları’ndan doğan hak ve yükümlülükler çerçevesinde olduğunu vurgulayan Üstel, bu varlığın bir işgal değil, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini, varlığını ve siyasi eşitliğini teminat altına alan meşru bir garantörlük görevi olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı müsterih olsun” diyen Üstel, devletin hak ve çıkarlarının Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum ve kararlılık içerisinde korunduğunu, halkın güvenliği ve egemenliğinin hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılmadığını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un açıklamalarının 1963–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıları, zorla dışlanmayı ve yaşanan insanlık dramlarını bilinçli şekilde yok saydığını ifade eden Üstel, tarihin çarpıtılarak siyaset üretilmesinin ne uluslararası kamuoyunda karşılık bulacağını ne de Kıbrıs Türk halkının iradesini gölgeleyebileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin duruşunun net olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün adadaki mevcut gerçeklere dayanan tek gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm modeli olduğunu belirtti. Rum tarafının çökmüş federasyon tezlerinde ısrar ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan söylemlerinin çözümsüzlüğü derinleştirdiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan kararlı duruşun, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve devlet iradesini savunan güçlü bir iradenin göstergesi olduğunu kaydeden Üstel, Rum tarafına çağrıda bulundu.

“Gerçeklerden kaçmak yerine, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul eden, saygılı ve samimi bir dil benimseyin” diyen Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde halkın haklarını ve devletin egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.