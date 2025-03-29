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"29.03.2025 tarihinde, saat 00.02 sıralarında, Lefke - Güzelyurt Çift Şeritli Anayolu üzerinde, Berat TUNÇ (E-22), yönetimindeki DN 505 plakalı salon araç ile Lefke istikametinden Güzelyurt istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Cengizköy Çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürüsücü Berat TUNÇ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."

Ormanlar için 125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor

Ormanlar için 125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor

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