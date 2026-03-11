KTİMB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut sorunların çözülmesinin beklendiği bir dönemde atılan bazı adımların yeni sorunları da beraberinde getirdiği ve bunun sektörde büyük tepki yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkede faaliyet gösteren müteahhitler adına konuşan birlik, sektörün günü kurtarmaya yönelik, plansız ve koordinasyondan uzak kararların bedelini ödemek istemediğini vurguladı.

Ülke yönetiminde bütünlüklü bir yaklaşımın eksik olduğunun savunulduğu açıklamada, kurumlar arası koordinasyon yetersizliği, farklı kurumların birbirinden kopuk kararlar alması ve sektörlerle yeterli istişare yapılmadan uygulamaya konulan düzenlemelerin inşaat sektörünü her geçen gün daha büyük bir çıkmaza sürüklediği kaydedildi.

Dünya ekonomisinin yaklaşan ekonomik risklere karşı alarm verdiğine dikkat çekilen açıklamada, birçok ülkenin bu süreç için ciddi tedbirler aldığı belirtilerek, ülkede yaşanan plansızlık ve öngörüsüzlüğün kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İnşaat sektörünün yalnızca müteahhitlerden ibaret olmadığına işaret edilen açıklamada, sektörün binlerce çalışanı, onlarca alt sektörü ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyla geniş bir ekonomik ekosistemi temsil ettiği vurgulandı. Bu nedenle sektörü doğrudan etkileyen kararların sektör temsilcileriyle istişare edilmeden alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

KTİMB açıklamasında, plansız ve koordinasyondan uzak uygulamalardan vazgeçilmesi, sektör temsilcileriyle gerçekçi ve yapıcı bir diyalog başlatılması ve ülke ekonomisinin temel dinamiklerini zorlayan kararların gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uyarılara rağmen gerekli adımların atılmaması halinde ortaya çıkabilecek ekonomik ve sektörel sorunların sorumluluğunun karar vericilere ait olacağı ifade edildi.