İskele’de 25 Ekim tarihinde S.S.(E-37)’nin sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak suçundan adına yazılmış olan trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla ceza makbuzunu sahteledikten sonra, ödemek için İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polise ibraz edip tedavüle sürdüğü ve cezanın yarısını ödeyip, sahtekarlıkla toplam 4 bin 43.60 TL kredi temin ettiği tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.