Bağımsız Şoför Okulları Birliği, Trafik Dairesi hedef alınarak, şoför okulları, trafik sistemi ve bakanlık çalışmaları hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirterek, şoför okullarının itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Birlik Başkanı Emirzade Tilki konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın hedef alınarak yapılan haberleri eleştirdi.

Vatandaşların "learning" aldıktan sonra doğrudan trafikte araç kullandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Tilki, böyle bir durumunun olması halinde dahi bunun sorumluğunun Aydın'da olmadığını; trafik denetiminde yetkili kurumun polis teşkilatı olduğunu kaydetti.

“Şoför okulları olarak eğitim sisteminin geliştirilmesi adına uzun süredir ciddi çalışmalar yürütmekteyiz” diyen Tilki, Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanma aşamasına gelen protokol kapsamında yazılı eğitim sistemine geçiş için de gerekli tüm altyapı, müfredat ve teknik hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.

Medyaya bazı bilgilerin ve iddiaların kişisel hesaplaşmalar üzerinden verildiğini, bunun sektör üzerinden yürütülmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Tilki, şahsına yönelik söylenen sözlerin de “gazetecilik ahlakına ve insanlığa” yakışmadığını belirtti.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile ilgili bir sorun varsa, şoför okullarını hedef alan manipülasyonlarla değil, kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf şekilde karşılıklı konuşulması gerektiğini ifade eden Tilki, şöyle devam etti:

“Elimizdeki tüm bilgi ve belgeleri ortaya koymaya hazırız. Hiç kimse, kişisel husumetleri veya polemikleri üzerinden şoför okullarını tehdit edemez, yıpratamaz ve kamuoyunu yanlış yönlendiremez. Şoför okulları, bu ülkenin trafik güvenliği için çalışan eğitim kurumlarıdır ve itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Ayrıca toplumun doğru bilgi alma hakkının teminatıdır. Ancak, bireysel hesaplaşmalarını yürütmek adına yanlış ve yönlendirilmiş bilgileri medyaya servis ettiği görülmektedir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Gazetecilik; araştırmak, doğrulamak ve gerçeği ortaya koymaktır. Medya, toplumun vicdanıdır.”