Gazimağusa’da alkollü olduğu tespit edilen bir kişi, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Olayla ilgili şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

177 Miligram Alkollü Çıktı

Polis açıklamasına göre, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Gazimağusa’da Hisar Yolu Sokak üzerinde S.D. (E-44), 177 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu sırada, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti.

Bahse konu şahıs polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.