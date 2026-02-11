Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Acil Servis’te müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, Y.R.E. (E-19), 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EA 982 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan demir direğe çarptı.

Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

