Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Y.R.E. (E-19), 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EA 982 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan demir direğe çarptı.
Sürücü Hastanede Müşahede Altında
Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Acil Servis’te müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.