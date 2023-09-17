Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün polis tarafından ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Söz konusu denetimlerde toplam 1823 araç kontrol edilirken, 373 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, bir kişi de tutuklandı.
59 aracın ise trafikten men edildiği trafik suçları şu şekilde:
-Yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak: 153 kişi
-Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 14 kişi
- Ehliyetsiz araç kullanmak: 3 kişi
-Trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak: 47 kişi