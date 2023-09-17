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59 aracın ise trafikten men edildiği trafik suçları şu şekilde:

Söz konusu denetimlerde toplam 1823 araç kontrol edilirken, 373 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün polis tarafından ülke genelinde trafik denetim leri gerçekleştirildi.

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