Bunlar da ilginizi çekebilir

59 diğer trafik suçları

12 trafik levha ve işaretlerine uymamak

1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak

Tespit edilen trafik suçları şöyle:

Yapılan kontrollerde 1.995 araç sürücüsü denetlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 241 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 24 araç trafikten men edildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.