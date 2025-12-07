Yapılan kontrollerde 1.995 araç sürücüsü denetlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 241 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 24 araç trafikten men edildi.

Tespit edilen trafik suçları şöyle:

101 süratli araç kullanmak

17 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak

1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak

9 sigortasız araç kullanmak

13 emniyet kemeri takmamak

2 muayenesiz araç kullanmak

Uyuşturucu olayları... 10 kişi tutuklandı
Uyuşturucu olayları... 10 kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle

12 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak

13 trafik ışıklarına uymamak

12 trafik levha ve işaretlerine uymamak

1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak

1 polisin “dur” emrine uymamak

59 diğer trafik suçları