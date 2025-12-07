Yapılan kontrollerde 1.995 araç sürücüsü denetlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 241 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 24 araç trafikten men edildi.
Tespit edilen trafik suçları şöyle:
101 süratli araç kullanmak
17 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak
1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak
9 sigortasız araç kullanmak
13 emniyet kemeri takmamak
2 muayenesiz araç kullanmak
12 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
13 trafik ışıklarına uymamak
12 trafik levha ve işaretlerine uymamak
1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak
1 polisin “dur” emrine uymamak
59 diğer trafik suçları