Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1533 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 11’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 124’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 301 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

3 araç sürücüsü tutuklandı ve 19 araç ise trafikten menedildi.