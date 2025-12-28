Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 310 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 17 araç ise trafikten men edildi.

Polis tarafından rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şu şekilde açıklandı:

157 sürücü yasal hız sınırını aşmak,

10 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4 sürücü sigortasız araç kullanmak,

12 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

1 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4 sürücü muayenesiz araç kullanmak,

8 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1 sürücü trafik ışıklarına uymamak,

99 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.