Ülke genelinde polis tarafından 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 1627 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 1627 araç sürücüsü kontrol edilirken, 145’i belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i araçla seyir halinde iken cep telefonu kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın olmak üzere toplam 327 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış, 28 araç ise trafikten men edildiği bildirildi.