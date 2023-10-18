Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün akşam trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Trafik denetimlerinde 5 bin 656 araç sürücüsü kontrol edildi ve 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 271’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 105’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 78’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam bin 6 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, toplam 54 araç ise trafikten men edildi.